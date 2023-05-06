Боков спрогнозировал тяжелое чемпионство «Зенита» в игре против «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-го тура РПЛ.

«Все ждут официального чемпионства «Зенита», но история знает немало фактов, когда кажется — уже вот-вот, но очень тяжело бывает это сделать. «Зенит» практически оформил себе чемпионство, но в этом году он не «абсолютный» чемпион. Потому что его обыгрывали — и обыгрывали совершенно по делу. Да, команда смогла подняться и отряхнуться, но в этом плане «Зениту» будет тяжеловато в этой игре. Но в связи с тем, что «Спартак» проводит неоднозначный сезон, и команду трясет по полной программе, можно предположить, что «Зениту» удастся оформить чемпионство в этой игре. Не думаю, что счет будет крупным. Разница будет в один мяч, и то это будет в конце игры. Будет тяжелое чемпионство», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.