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Сегодня, 11:23

Червиченко: «Спартаку» в матче с «Зенитом» никто не позволит воспользоваться судейским благоволением"

Червиченко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-го тура РПЛ.

«Если никакого курьеза не произойдет, то «Зенит» обыграет «Спартак». Причем мяча три забьет. Ну а кем у «Спартака» играть не в одну калитку? Если «Спартак» может склонять в свою сторону судей в таких матчах, как с «Краснодаром» и «Ростовом». В матче с «Зенитом» никто не позволит им воспользоваться судейским благоволением. Скорее, судьи не то что не будут благосклонны к «Спартаку», а наоборот. За счет благоволения судей в двух последних играх «Спартак» и смог «отскочить». У «Зенита» лучше команда и лучше подбор игроков. На ходу и Малком, и Клаудиньо. Если «Спартак» не очень убедительно играл с «Ростовом» в обороне, то «Зенит» может их порвать», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-spartaku-v-matche-s-zenitom-nikto-ne-pozvolit-vospolzovatsya-sudeiskim-blagovoleniem-248858/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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