16:19 | Футбол — РПЛ

Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"

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В четверг "Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 28-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общую группу вернулся защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец пропустил последние игры из-за проблем с икроножными мышцами. 

В текущем сезоне Боккетти провел 22 матча за "Спартак". Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 46 очков.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-05-16-bokketti_v_obshchey_gruppe/

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