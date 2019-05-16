Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"

В четверг "Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 28-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общую группу вернулся защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец пропустил последние игры из-за проблем с икроножными мышцами.

💪 Боккетти в общей группе



Сегодня "Спартак" провел очередную тренировку в рамках подготовки к матчу в Самаре. В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти.



Итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.https://t.co/e0y1UzPwAP pic.twitter.com/TDXgFHHswk – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 мая 2019 г.

В текущем сезоне Боккетти провел 22 матча за "Спартак". Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 46 очков.

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