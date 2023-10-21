«Балтика» встретится с «Краснодаром» в чемпионате России 21 октября

«Балтика» встретится с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начнется эфир — в 18.55 мск. Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров премьер-лиги калининградцы занимают 13-е место с 10 набранными очками. Команда Владимира Ивича — лидер турнирной таблицы с 27 баллами.

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