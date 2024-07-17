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Бобер: «Попадание в восьмерку будет хорошим результатом для «Крыльев Советов»

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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер рассказал о перспективах самарской команды в сезоне РПЛ-2024/25.

— Надеюсь, что в предстоящем сезоне «Крылья», как минимум, покажут результат не хуже, чем в прошломчемпионате. Но для этого команде нужно каким-то образом укрепиться, сделать несколько точечных приобретений для усиления состава.

Сложно сказать, какой результат по итогам этого сезона будет считаться положительным для «Крыльев». Первая часть прошлого чемпионата показала, что самарцы могут залезть высоко. Но думаю, попадание в восьмерку можно будет считать успешными результатом, — сказал Бобер Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» набрали 41 очко и финишировали на девятом месте. 20 июля в первом туре сезона РПЛ-2024/25 самарцы дома сыграют с «Зенитом».

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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