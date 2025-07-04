«Тюмень» арендовала нападающего «Спартака» Быковского

Форвард «Спартака» Артем Быковский на правах аренды перешел в «Тюмень», сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Быковский находится в системе красно-белых с 2021 года. Он провел 28 матчей за «Спартак-2», забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.

Во второй половине прошедшего сезона нападающий на правах аренды играл в молдавском «Петрокубе», где забил три гола в шести встречах.