«Тюмень» арендовала нападающего «Спартака» Быковского
Форвард «Спартака» Артем Быковский на правах аренды перешел в «Тюмень», сообщает пресс-служба тюменского клуба.
Быковский находится в системе красно-белых с 2021 года. Он провел 28 матчей за «Спартак-2», забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.
Во второй половине прошедшего сезона нападающий на правах аренды играл в молдавском «Петрокубе», где забил три гола в шести встречах.
Источник: ФК «Тюмень»
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|
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|
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|5
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|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
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|1.11
|19:45
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|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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|Г
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Максим Глушенков
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Зенит
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Иван Обляков
ЦСКА
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|П
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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Ахмат
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|3
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|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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