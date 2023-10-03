Бистрович: «Понимал, что у меня может быть не так много игрового времени в ЦСКА»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА, рассказал, почему решил продолжить карьеру в калининградском клубе.

— Я понимал, что у меня может быть не так много игрового времени в ЦСКА, если я вернусь в клуб, — приводит слова Бистровича «Известия». — Кроме того, летом у меня была операция на голеностопе. Я просто хотел вернуться в футбол, чтобы как можно больше играть после этой операции. Поэтому, когда Сергей Николаевич мне позвонил и предложил перейти в «Балтику», я долго не думал — сразу поехал в Калининград.

— Почему не Европа? Вам ведь в предыдущие трансферные окна удавалось найти варианты аренд из ЦСКА в Турцию, Италию, Голландию?

— Я вернулся летом в ЦСКА. У меня контракт. И когда пришло предложение от «Балтики», мне показалось, что там для меня будет более легкая и быстрая адаптация, потому что знаю русский язык и этот чемпионат. Так и получилось.

В текущем сезоне Бистрович провел 4 матча за «Балтику», в которых забил один гол. 25-летний хорват арендован у ЦСКА до конца сезона.