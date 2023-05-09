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Сегодня, 15:58

Бирюков заявил, что вратари будут ошибаться при новой тактике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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После матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре РПЛ тренер вратарей сине-бело-голубых Михаил Бирюков рассказал об особенностях тактики, при которой многие команды разыгрывают мяч от ворот с участием вратаря.

«Мы видим новую манеру игры вратарей: розыгрыш мяча от ворот с целью выманить соперника, растянуть фронт атаки. Но видим и последствия такой манеры — ошибки Песьякова, того же Селихова. Такая игра нужна, ошибки вратарей все равно будут, и в Европе они ошибаются. Здесь нельзя превышать степень риска. В каких-то ситуациях надо сыграть проще. Современная тенденция такова, что через вратаря все чаще выходят из обороны. Это хорошее дело. Только, чтобы все это освоить, нужно время. Польза такая, что вратарь, получается, — лишний игрок на поле. Можно через него сыграть и выйти в быструю атаку. Что могу сказать про вратарей «Зенита»? Я очень рад за Михаила Кержакова — проводит чистый, стабильный сезон без грубых ошибок. Что касается Васютина, Одоевского, то они молодцы — работают, поддерживают. У нас очень хорошая конкуренция», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

Селихов стал виновником в эпизоде с первым пропущенным голом в игре против «Зенита». Он не рассчитал прессинг Клаудиньо и попал в него мячом. Снаряд отлетел в ворота, и голкипер не успел его догнать. Так был открыт счет в матче.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-biryukov-vratari-budut-oshibat-sya-pri-novoj-taktike-no-ee-nado-osvaivat/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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ЦСКА

 15
П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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