Сергеев назвал гол в ворота «Спартака» самым важным в своей карьере

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал гол, забитый в ворота московского «Спартака» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Забитый мяч «Спартаку» в чемпионском матче — самый важный гол в карьере на данный момент. Но думаю, впереди будут еще более важные», — приводит слова Сергеева Sport24.

Благодаря голу Сергеева на 91-й минуте «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.