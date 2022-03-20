Билялетдинов объяснил причину поражения «Рубина» в матче против ЦСКА

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение казанской команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:6).

«Все дело в организации игры, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Если команда много пропускает, значит он много позволяет сопернику. Надо детально анализировать игру. Тренеру должно быть видно, что не в порядке. Нужно принимать меры. Может, поменять игроков. Может, перейти на 3 центральных защитника. Есть пути, которые нужно преодолевать, иначе команда провалится. У «Рубина» были такие моменты. Тренера можно понять в этой ситуации. Отсутствие легионеров и ведущих игроков бьет по команде. Ломаются связи внутри коллектива. Для этого должна быть глубина состава. Постоянно подводят команду игроки, которые сидят на желтых карточках. Это сразу же ломает игру. У тренерского штаба очень много работы, потому что проваливаться так нельзя».

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье. «Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.