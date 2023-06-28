Билялетдинов: «По стилю игры Сперцяну больше подходит «Ман Сити», чем «Ньюкасл»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном интересуются «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

«Сперцяном интересуется «Ньюкасл» и «Манчестер Сити»? Возможно, они сто человек просматривают, нужна конкретика. Не знаю, подойдет ли ему АПЛ. Но мне кажется, что по стилю игры Эдуарду подойдут больше «горожане». Если трансфер состоится, то есть вещи, в которых Сперцяну надо будет прибавить — физическое состояние, умение обороняться, держать темп. Если все получится поднять, то можно попробовать, почему нет? Но «Ньюкасл» тоже очень хорошая команда. Опять же, нужно конкретное предложение, а они его сделают, если реально сильно заинтересованы», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 23-летний Сперцян сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.