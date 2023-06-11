Билялетдинов оценил выступление «Оренбурга» и «Ахмата» в сезоне-2022/23

Тренер молодежной команды «Химок» Ринат Билялетдинов оценил выступление «Оренбурга» и «Ахмата» в сезоне-2022/23.

«Меня приятно удивили «Оренбург» и «Ахмат». Если бы они ровно шли весь год, создали бы интригу вверху турнирной таблицы. «Оренбургу» можно поставить высший балл селекционной службе. В непростой период сумел укомплектоваться качественными легионерами, которые разговаривают на одном не только испанском языке, но и футбольном», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

«Ахмат» с 50 очками финишировал на 5-м месте, а «Оренбург» стал 7-и м 46 очками.