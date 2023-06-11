Янку бесплатно покинул «Ахмат»

Футбольный агент Траян Гергишан заявил, что Габриэль Янку подписал 2-летний контракт с румынским «Хаммерштадт».

«Янку подписал двухлетний контракт с румынским «Хаммерштадтом. Идет ли речь о выкупе? Нет. «Ахмат» отпустил Габриэля», — приводит слова Гергишана «РБ Спорт».

Соглашение румынского нападающего Габриэля Янку с «Ахматом» было рассчитано еще на год.

В сезоне-2022/23 Габриэль Янку провел за «Херманнштадт» 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.