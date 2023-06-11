Сорокин: «Футбол наш близок к европейскому, но нельзя все время не играть»

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал об отношениях с представителями Азиатской конфедераци футбола.

— С коллегами из Азии поддерживаете связь?

— У нас со всеми хорошие отношения. Никаких сложностей мы не видим. Мы ездили на различные форумы в этом году, никаких сложностей не было. Если такое решение будет принято, то мы не столкнемся с противодействием в Азии. Это мое мнение. Кто-то может вступить со мной в полемику, это вполне реализуемо. Вопрос в том, стоит ли это того. Это очень ответственное и сложное решение. Надо правильно оценить последствия. А они тектонические.

— В данный момент мы ближе к Европе или Азии?

— Конечно, мы по культурным и человеческим моментам в Европе. Футбол наш близок к европейскому, но нельзя все время не играть. Это невозможно. Футбол строится по принципу соревнований.

— Не хватает Европе нас? Как они без нас поживают?

— Этот вопрос лучше им задать. Нам плохо не играть — это очевидно. Играть надо. То, что сейчас происходит, это не хорошо в плане отношений к нам в мировом спорте. Надеемся на какие-то подвижки. Возможно, что-то будет после заседания исполкома УЕФА 29 июня вроде. Отношения с УЕФА личные никуда не деваются. Наши коллеги тоже поставлены в свои рамки, эти отношения радикально повлиять на решение не может. Они тоже перепрыгнуть через себя не могут.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года.