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Билялетдинов — о трансфере защитника Кофрие: «Кто это вообще?»

11:45
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Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о трансфере защитника Максимилиано Кофрие.

«А кто это вообще? Трудно что-то сказать про этого футболиста, я за чемпионатом Бельгии не слежу. Его никто не знает, может это какой-то не раскрытый талант, который в будущем, будет стоить в десять раз, дороже своего трансфера, и будет хорошей заменой Жиго. Надо смотреть, на этого игрока, надеемся на лучшее», — сказал Биляледтинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

24-летний бельгиец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

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Роман Шишов все материалы автора

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