Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о трансфере защитника Максимилиано Кофрие.

«А кто это вообще? Трудно что-то сказать про этого футболиста, я за чемпионатом Бельгии не слежу. Его никто не знает, может это какой-то не раскрытый талант, который в будущем, будет стоить в десять раз, дороже своего трансфера, и будет хорошей заменой Жиго. Надо смотреть, на этого игрока, надеемся на лучшее», — сказал Биляледтинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

24-летний бельгиец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.