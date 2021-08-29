Билялетдинов — о трансфере защитника Кофрие: «Кто это вообще?»
11:45
Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о трансфере защитника Максимилиано Кофрие.
«А кто это вообще? Трудно что-то сказать про этого футболиста, я за чемпионатом Бельгии не слежу. Его никто не знает, может это какой-то не раскрытый талант, который в будущем, будет стоить в десять раз, дороже своего трансфера, и будет хорошей заменой Жиго. Надо смотреть, на этого игрока, надеемся на лучшее», — сказал Биляледтинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
24-летний бельгиец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.
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