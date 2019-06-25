Бикфалви надеется, что ФИФА номинирует его гол "Динамо" на премию Пушкаша

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви рассчитывает, что его гол "Динамо" в 3-м туре чемпионата России-2018/19 будет номинирован на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Об этом он заявил в интервью "СЭ".

– Было много других красивых голов, но этот самый памятный! – сказал Бикфалви. – И был бы намного красивее, если бы мы тогда выиграли (встреча завершилась вничью 1:1. – Прим. "СЭ"). Честно – очень надеюсь, что мой гол номинируют на премию Пушкаша в этом году. Будет круто, если среди номинантов будет и гол из РПЛ.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша – награда, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

Гол Бикфалви, забитый 10 августа 2018 года, в июне стал очень популярен, собрав в Твиттере британского пользователя Equine Silk 1882 более 5 миллионов просмотров.

Румынский хавбек выступает за "Урал" с 2017 года. В чемпионате России прошедшего сезона 31-летний игрок провел 26 матчей и забил 6 мячей. (Константин Колмаков)

Who the hell did this ???🤔🙌🙌🙌 pic.twitter.com/7aonY9s42P — Equine Silk 1882 (@equinesilk) 22 июня 2019 г.

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