Бикфалви хотел бы попасть с «Уралом» в Лигу Европы

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, с каким настроем команда подходит ко второй части сезона российской премьер-лиге, а также оценил шансы команды в Кубке России.

— Хорошее настроение. Это были продолжительные сборы, полтора месяца, — цитирует игрока официальный сайт «Урала». — Рад, что они закончились. Мне больше нравится, когда идет чемпионат, чем когда мы только тренируемся. Пауза между официальными играми получилась почти три месяца — это очень много. В России вообще самая большая пауза в чемпионате, если сравнивать с теми странами, где я играл.

— Следил ли во время сборов за новостями премьер-лиги? Что можешь сказать о других командах?

— Особо не следил за другими командами. Знаю, что много трансферов сделал «Рубин» и что «Сочи» неплохо усилился. Но меня больше интересует наша команда — как мы тренируемся и готовимся к сезону. И еще смотрю за собой — в чем я могу прибавить, чтобы стать еще сильнее на поле. Честно говоря, соперники меня практически никогда не интересовали. Важнее — наша команда. Конечно, это не касается того, когда перед играми мы разбираем соперников на теории.

— Разбирали уже ЦСКА? Что можешь сказать об этой команде?

— Мне нравится играть с большими командами — всегда кипят хорошие эмоции. ЦСКА — хорошая организованная команда, которая каждый год играет в еврокубках. Но шансы всегда есть. Даже если бы завтра мы играли против мадридского «Реала», все равно был бы шанс победить. Да, маленький шанс, но он бы был. Надо выходить на поле и верить в наши шансы, играть и показывать хороший футбол.

— Уже думаешь о матче против «Шинника» в четвертьфинале Кубка России?

— Я об этом не думаю, честно скажу. Думаю только о ЦСКА, о нашей первой игре. Сначала сыграем в Москве, посмотрим, что получится в этой игре, а что нет, скорректируем это и будем идти дальше, думать уже о «Шиннике». Хотя и сейчас могу сказать, что в Ярославле будет непросто. Это команда играет в лиге ниже нашей, и поэтому все футболисты «Шинника» выйдут на матч со 150-процентной мотивацией. Но мы поедем туда и будем играть на максимуме.

— Физически как себя чувствуешь?

— Думаю, что уже после двух недель сборов в физическом плане чувствовал себя хорошо. Если в отпуске ты выполняешь программу упражнений, бегаешь, играешь в футбол, то легче возвращать себе форму. Самое главное, во время сборов не было травм, работал на всех тренировках, ни одной не пропустил.

— Чтобы сборы были короче, надо попадать в Лигу Европы, так получается...

— Конечно, если есть шанс, то почему нет? Мы каждый раз вроде бы рядом с еврокубками, а в то же время вроде и далеко. За каждый маленький шанс нужно бороться. Нам не надо думать, что «Урал» — маленькая команда. Нужно забыть об этом. У нас хороший клуб, хорошие футболисты, отличный стадион. Нам надо играть в наш футбол и показать, что мы сильнее. Да, в других командах сильные игроки. Но у нас тоже, и что? Мне очень не нравится, когда мы думаем, что мы маленькая команда.