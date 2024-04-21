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Сегодня, 18:42

Деограсия заявил, что «Оренбург» заслуживал минимум ничью в матче с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Зенита» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

— Эту игру можно разделить на две части, — начал Деограсия. — В начале встречи мы были готовы, что «Зенит» будет использовать высокий прессинг. Это правда, что владение мячом у соперника было 70 процентов, по-моему. Но что касается опасных моментов у наших ворот — их не было. Клаудиньо забил шикарный гол из-за пределов штрафной. А что касается второго тайма — он был полностью за нами. Мы заслуживали как минимум ничью, создавали много моментов у ворот соперника. Уезжаем расстроенными. Хотел бы поздравить «Зенит» с этой победой и хотел бы поздравить игроков своей команды за очень хорошую проделанную работу

— Вы упомянули, что во втором тайме «Оренбург» неплохо смотрелся в атаке и наиграл на гол. С чем связано то, что не получилось забить? Не раскрыли атакующий потенциал, или оборона «Зенита» оказалась крепче, чем ожидалось?

— Да, у нас были очень опасные моменты, гол забить не получилось. В некоторых эпизодах футболисты плохо били и не могли отправить мяч в ворота. Но ничего страшного. Главное, что эти моменты были. Будем дальше работать над этим

— Ваша команда при такой качественной игре занимает 12-е место в таблице. Почему вы идете так невысоко?
— Теряли очки там, где не нужно было. Где-то можно было избежать этого, но, к сожалению, мяч не залетал, когда он должен был быть в воротах. Поэтому мы теряли очки, когда можно было их зарабатывать. Самое главное, что есть моменты и качественная игра. Будем работать дальше и набирать очки в будущем, — сказал Деограсия.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Деограсия рассказал, что у «Оренбурга» не было проблем с тренировками из-за паводка

Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

 6
И К Ж
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ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

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