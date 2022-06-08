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Бесчастных не считает, что Бакаев предаст «Спартак» в случае перехода в «Зенит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Как скажется на команде уход Бакаева и Жиго?

— Если основной игрок уходит из команды, это уже потеря. Возможно, к Бакаеву нужен другой подход. Решил уйти — значит, решил.

— Поймете, если Зелимхан окажется в «Зените»?

— Я вообще спокойно к отношусь к таким вещам. Вы поймите: если болельщики «Спартака» начнут болеть за ЦСКА, то это, конечно, будет предательством. Но профессиональные футболисты играют там, где они нужны и куда их позвали.

Если «Спартак» не предложил контракт Бакаеву, что ему теперь делать? Понимаю, что фанаты недовольны, но еще раз: что ему делать в этой ситуации? Он продолжает свою карьеру там, где в нем заинтересованы. И к этому надо относиться спокойно. Лишь единицы начинают и заканчивают карьеру в одном и том же клубе. Взять того же Титова или Овчинникова...

Я просто помню разговор с Серегой [Овчинниковым]. Он говорил: «Не понимаю, как можно из «Локомотива» уйти». А я отвечал: «Ты подожди, это если Семин здесь. А если его не будет, посмотрим на тебя». Поэтому относитесь к футболистам по-другому — они никого не предавали. Им предложили — они перешли и работают.

Поставьте себя на их место! Допустим, я работаю на одном заводе, но меня оттуда выгнали, а второй завод пригласил к себе. Они не дружат, они конкуренты. И что теперь, я предатель?

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Зелимхан Бакаев. Владимир Бесчастных: «Не буду считать предательством переход Бакаева в «Зенит»

Владимир Бесчастных
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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