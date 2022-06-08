Бесчастных не считает, что Бакаев предаст «Спартак» в случае перехода в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Как скажется на команде уход Бакаева и Жиго?

— Если основной игрок уходит из команды, это уже потеря. Возможно, к Бакаеву нужен другой подход. Решил уйти — значит, решил.

— Поймете, если Зелимхан окажется в «Зените»?

— Я вообще спокойно к отношусь к таким вещам. Вы поймите: если болельщики «Спартака» начнут болеть за ЦСКА, то это, конечно, будет предательством. Но профессиональные футболисты играют там, где они нужны и куда их позвали.

Если «Спартак» не предложил контракт Бакаеву, что ему теперь делать? Понимаю, что фанаты недовольны, но еще раз: что ему делать в этой ситуации? Он продолжает свою карьеру там, где в нем заинтересованы. И к этому надо относиться спокойно. Лишь единицы начинают и заканчивают карьеру в одном и том же клубе. Взять того же Титова или Овчинникова...

Я просто помню разговор с Серегой [Овчинниковым]. Он говорил: «Не понимаю, как можно из «Локомотива» уйти». А я отвечал: «Ты подожди, это если Семин здесь. А если его не будет, посмотрим на тебя». Поэтому относитесь к футболистам по-другому — они никого не предавали. Им предложили — они перешли и работают.

Поставьте себя на их место! Допустим, я работаю на одном заводе, но меня оттуда выгнали, а второй завод пригласил к себе. Они не дружат, они конкуренты. И что теперь, я предатель?

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.