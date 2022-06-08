Бесчастных: «Из-за отъезда легионеров футбол в России очистится»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

По его мнению, российский футбол очистится благодаря отъезду иностранных футболистов.

— «Рубин» взрывает трансферный рынок, скупая лучших игроков ФНЛ. Что думаете об этом?

— Я так понимаю, казанцы поставили себе конкретную задачу — вернуться в РПЛ. Думаю, бюджет, который у них сейчас есть в ФНЛ, позволит не только выполнить задачу по выходу в высшую лигу, но и приобрести костяк на будущее. Потому что клуб должен понимать, с кем выйдет в премьер-лигу. Естественно, там будут точечные усиления, но не такие, что ты взял и скупил всех иностранцев. С учетом того что они уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» по итогам сезона-2021/22 покинули российскую премьер-лигу.