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Бесчастных: «Из-за отъезда легионеров футбол в России очистится»

Бесчастных считает, что российский футбол очистится из-за отъезда легионеров
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Бесчастных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

По его мнению, российский футбол очистится благодаря отъезду иностранных футболистов.

— «Рубин» взрывает трансферный рынок, скупая лучших игроков ФНЛ. Что думаете об этом?

— Я так понимаю, казанцы поставили себе конкретную задачу — вернуться в РПЛ. Думаю, бюджет, который у них сейчас есть в ФНЛ, позволит не только выполнить задачу по выходу в высшую лигу, но и приобрести костяк на будущее. Потому что клуб должен понимать, с кем выйдет в премьер-лигу. Естественно, там будут точечные усиления, но не такие, что ты взял и скупил всех иностранцев. С учетом того что они уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» по итогам сезона-2021/22 покинули российскую премьер-лигу.

Зелимхан Бакаев. Владимир Бесчастных: «Не буду считать предательством переход Бакаева в «Зенит»

Владимир Бесчастных
Футбол
РПЛ
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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