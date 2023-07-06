Кассьерра высказал свое мнение о главном тренере «Зенита» Семаке
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал свое мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.
«Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нем только самые лестные отзывы», — приводит слова Кассьеры RT.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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