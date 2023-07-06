Кассьерра высказал свое мнение о главном тренере «Зенита» Семаке

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал свое мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.

«Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нем только самые лестные отзывы», — приводит слова Кассьеры RT.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).