Бенаюн рассказал, что его звали «Спартак» и «Локомотив»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» Йосеф Бенаюн рассказал, что у него была возможность поиграть в России. Он закончил карьеру в прошлом году.

— Сначала у меня были варианты со «Спартаком», а затем спустя несколько лет еще с «Локомотивом», — цитируют Бенаюна «Известия». — Но все время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, еще и разговоры про «Динамо».

— Вы реально были готовы к переезду в Россию?

— Да, почему нет? Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор.