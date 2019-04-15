Беляев назвал самый успешный матч "Арсенала" в весенней части премьер-лиги

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что самой успешной игрой в весенней части премьер-лиги для его команды стал матч против ЦСКА (2:0).

- На одной ноге никого не обыграешь, в каждом матче отдаешь максимум, - приводит слова Беляева официальный сайт "Арсенала". - Хотя зрителю, может, и кажется, что бывает иногда легко и просто. Март мы провели очень успешно, выиграли три матча, не пропустили ни одного мяча. Хорошо, что эта серия продолжается и в апреле. Учитывая силу соперника, все же отмечу игру с ЦСКА в Грозном.

Игра с "Енисеем"? Удача была с нами. Если бы нападающий "Енисея" Кутьин не промахнулся с двух метров, нам было бы сложно вырвать победу. На тяжелом поле "Енисей" наверняка закрылся бы.

В текущем сезоне Беляев провел 26 матчей за "Арсенал" и забил 1 гол. "Канониры" занимают 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 23 туров.

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