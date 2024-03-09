Белоус рассказал об ожиданиях от матча «Урала» с «Зенитом»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

«Урал» находится в зоне стыков. Если брать по индивидуальному и командному мастерству, то «Зенит», конечно, на две головы выше. Но «Урал» способен упереться так, что «Зениту» мало не покажется, — сказал Белоус «Евро.Футбол.Ру».

Матч «Урал» — «Зенит» состоится сегодня, 9 марта, в 14.00 по московскому времени.