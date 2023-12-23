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Сегодня, 05:42

Беленов: «Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о периоде выступления за «Кубань» и «Уфу».

«Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают. Там очень любят «Кубань», хоть она и переживает не лучшие времена. Считаю, что периоды в Краснодаре и Уфе были для меня очень хорошими и успешными. В Уфе тоже переживают за футбол, но сейчас и там не лучшие времена.

Надеюсь, что «Кубань» и «Уфа» получат то, что заслуживают. Башкирия — богатая республика, а для Краснодара одного футбольного клуба маловато. Кубанское дерби многим было бы интересно», — цитирует Metaratings.ru Беленова.

Беленов играл за «Кубань» с 2011 по 2016 год, а с 2017 по 2022 год выступал за «Уфу».

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-mnogim-bylo-by-interesno-kubanskoe-derbi-dlya-krasnodara-odnogo-kluba-malovato-317928/
Александр Беленов
Футбол
ФК Кубань
ФК Уфа
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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