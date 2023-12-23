Беленов: «Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают»

Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о периоде выступления за «Кубань» и «Уфу».

«Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают. Там очень любят «Кубань», хоть она и переживает не лучшие времена. Считаю, что периоды в Краснодаре и Уфе были для меня очень хорошими и успешными. В Уфе тоже переживают за футбол, но сейчас и там не лучшие времена.

Надеюсь, что «Кубань» и «Уфа» получат то, что заслуживают. Башкирия — богатая республика, а для Краснодара одного футбольного клуба маловато. Кубанское дерби многим было бы интересно», — цитирует Metaratings.ru Беленова.

Беленов играл за «Кубань» с 2011 по 2016 год, а с 2017 по 2022 год выступал за «Уфу».