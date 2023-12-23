Семшов: «У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов готов к игре в европейских чемпионатах.

– У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе. В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из «Марселя», Федор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде.

Французский чемпионат подходит российским футболистам, так же, как и испанский. Смотря еще в какой клуб переходить. Главное, это игровая практика. Если футболист будет играть, любой чемпионат ему подойдет. Без постоянной практики, игрок не сможет прогрессировать», – цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.