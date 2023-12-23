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Сегодня, 07:10

Деменко: «Если назначение Амарала тренерское, я могу понять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Мы говорим о Рибалте? Нет, Амарал? Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Значит, видимо, кто-то из агентов, может быть, даже Абаскаль повлиял. Если без тренера этот вопрос решался, я не понимаю. Если же это тренерское назначение, я могу понять, что он хотел получить человека, с которым удобно работать и общаться. Мы пока не слышали, что именно тренер пригасил нового спортивного директора. Если это было сделано без него, могут начаться новые разговоры, недопонимания.

Я вспоминаю, как «Спартак» судился с бывшим генеральным директором Газизовым, хотя он многое решал в клубе. И с Дмитрием Поповым раньше что-то не поладили. И если сейчас вопрос решался без участия тренера, это непонятная ситуация. А если с ним все согласовали, если Абаскалю доверяют, это правильное назначение», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

32-летний Амарал ранее работал в «Бенфике», где на протяжении последних четырех с половиной лет являлся старшим скаутом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/22/21986317.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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