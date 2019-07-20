Байрамян открыл счет в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян забил гол на 23-й минуте матча второго тура чемпионата России со "Спартаком".
27-летний футболист успешно замкнул прострел партнера по команде Матиаса Норманна.
🔥 Хорен Байрамян забивает первый гол в сегодняшней встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
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