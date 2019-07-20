21:55 | Футбол — РПЛ

Байрамян открыл счет в матче со "Спартаком"

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян забил гол на 23-й минуте матча второго тура чемпионата России со "Спартаком".

27-летний футболист успешно замкнул прострел партнера по команде Матиаса Норманна.

 

Ростов - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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