Байрамян назвал закономерным ничейный результат в матче с "Уралом"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян после ничейного результата в матче 4-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт желто-синих.

"Атак было много. Но если бы в конце не было момента у Сигурдссона, то было бы нормально, что сыграли 2:2. Получается, все закономерно, увозим отсюда одно очко и двигаемся дальше.

Давно знакомы с Романом Емельяновым. Он – хороший парень и футболист. Пару раз досталось от него, но это футбол. Это не первая игра, где мы меняемся позициями с Ионовым, проблем никаких нет.

Чувствую, что прибавляю физически. Просто я играю на такой позиции, где нужно результативно действовать. 2 очка – не так много. Если я не буду этого делать, то найдется другой футболист. Надо работать и стараться", – приводит слова Байрамяна пресс-служба "Ростова".

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