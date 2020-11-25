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Байрамян: «К Мхитаряну отношение в сборной особое. Это пример для всей Армении»

02:00
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
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Нападающий «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью передаче «Футбол России» в эфире «России 24» отметил особый статус в национальной команде хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.

— Можно ли сказать, что к Мхитаряну в сборной особое отношение?

— Да-да-да. Я когда только поехал в сборную, был в предвкушении. В октябре он был в составе, в сентябре не было. Приятно было с ним поиграть, потренироваться, пообщаться, посмотреть, какой он человек в быту. Он хороший человек, и как к нему может быть не особое отношение? Он играет на особом уровне уже несколько лет, и это гордость и пример для всей Армении.

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