«Байер» и «Штутгарт» интересуются Бариновым

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По сведениям источника, за игрой 24-летнего хавбека следят «Байер» и «Штутгарт». Оба клуба готовы рассмотреть приобретение футболиста в случае его успешного выступления за сборную России на чемпионате Европы.

В сезоне-2020/21 Баринов провел 17 матчей за «Локомотив», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.