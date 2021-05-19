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«Байер» и «Штутгарт» интересуются Бариновым

10:52
Дмитрий Баринов. Фото «СЭ»
Дмитрий Баринов. Фото «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По сведениям источника, за игрой 24-летнего хавбека следят «Байер» и «Штутгарт». Оба клуба готовы рассмотреть приобретение футболиста в случае его успешного выступления за сборную России на чемпионате Европы.

В сезоне-2020/21 Баринов провел 17 матчей за «Локомотив», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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