В «Химках» рассказали о будущем Глушакова

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал останется ли в команде хавбек Денис Глушаков.

— Какова вероятность, что Глушаков останется?

— Большая очень. Хотел бы, во-первых, поблагодарить его за сезон, потому что он действительно системообразующий игрок, и, может быть, был бы смысл пригласить его в сборную. Думаю, что он бы смог себя проявить, как минимум. Он очень хочет себя показать. Что касается его здоровья — он очень сильный от природы, и он профессионал, он уже знает игру, понимает, как себя вести в коллективе. Денис — стержень команды, кого-то может, как говорится, погладить, на кого-то прикрикнуть, и это стабилизирует ситуацию. И что касается молодых игроков — он им как раз очень нужен, поэтому конечно мы с ним будем разговаривать. Я очень надеюсь, что он останется и будет с нами достаточно долго.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Полностью интервью с Сергеем Анохиным читайте здесь