Бавин стал лучшим игроком «Урала» в июне

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин стал лучшим игроком команды в июне, сообщается в официальном Twitter екатеринбуржцев.

«Урал» провел три матча в июне: два в чемпионате России и один в Кубке страны. Бавин забил один гол и сделал результативную передачу.

Всего на счету Бавина 18 матчей в сезоне-2019/20, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.