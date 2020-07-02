Бавин стал лучшим игроком «Урала» в июне
2 июля 2020, 13:19
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин стал лучшим игроком команды в июне, сообщается в официальном Twitter екатеринбуржцев.
«Урал» провел три матча в июне: два в чемпионате России и один в Кубке страны. Бавин забил один гол и сделал результативную передачу.
Всего на счету Бавина 18 матчей в сезоне-2019/20, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
?Лучшие игроки #ФКУрал в июне:— ФК Урал (@FCURAL) July 2, 2020
1. Юрий Бавин
2. Эрик Бикфалви
3. Михал Кухарчик
Юра получит от болельщиков первого шмеля ? pic.twitter.com/nlZaPzH3RF
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