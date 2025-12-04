Батраков: «Невероятно счастлив, что жизнь свела меня с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы на премьере документального фильма о себе.

— Почему в сборной у вас номер 7?

— Сам задаюсь этим вопросом. Первый номер был 28, мне его вручил Писарев. Потом пришел на игру и увидел футболку с номером 7.

— Почему вы играете в «Локомотиве»?

— С самого раннего детства попал туда. Невероятно счастлив, что жизнь меня свела с этим клубом.

— Есть ли у вас ритуал перед игрой?

— Заезжаю на стадион под песню Басты «Моя игра». На поле выхожу с правой ноги. Но сейчас перестал верить в ритуалы и суеверия.

— Какой ваш любимый гол?

— В девятку ЦСКА.

— Лучший игрок ЦСКА?

— Сегодня вышла новость, что Матвей Кисляк выиграл в премии Первая Пятерка, с чем его и поздравляю. Назову его. Но также отмечу Кирилла Глебова, Матвея Лукина, Ваню Облякова.

— Читали ли автобиографию Акинфеева?

— Игорь Акинфеев — легенда российского футбола. Находится рядом с Гиггзом, может, даже больше по количеству матчей. В отпуске, если у меня появится книжка, обязательно почитаю.

— Кого бы хотелось сыграть в художественном фильме?

— Человека-паука.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.