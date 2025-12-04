Батраков назвал Вендела, Барко и Глушенкова самыми сильными футболистами, против которых он играл

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о самом ценном подарке от родителей и о футболистах, которые ему нравятся.

— Вы подарили папе машину, отправили родителей на Мальдивы. Какой самый запоминающийся подарок получали вы?

— Просил у родителей хомяка — увидел клетку. Мой первый домашний питомец. Для меня это самое ценное.

— Удалось порадовать брата?

— У нас разница с ним достаточно большая. Когда я пошел в первый класс, он заканчивал девятый. Вместе играли в футбол, он поддерживал меня. Ездил на турниры. По поводу его мечты — не обсуждали. Может, когда-нибудь он мне намекнет, постараемся исполнить.

— Какое у вас любимое время в Москве?

— Дом. Не так часто бываю там. В прошлом месяце как будто пять вечеров провел дома, остальное время — тренировки, игры.

— Самый сильный игрок, против которого выходили?

— Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.

— Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?

— По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России — молодой и перспективный. В Европе — уже состоявшийся.

— Может, вам скоро играть с ним.

— Возможно, не знаю (смеется).