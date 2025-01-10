Капитан «Оренбурга» Малых: «Слишкович хотел узнать вкус поражения в РПЛ? Надеюсь, теперь он захочет почувствовать вкус побед»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых в разговоре с «СЭ» заявил, что команде надо забыть о неудачах в первой части сезона РПЛ.

«Слишкович говорил, что хочет узнать вкус поражения в РПЛ? Получается, понял. Надеюсь, теперь он захочет почувствовать вкус побед, не оборачиваясь назад. Надеюсь, сейчас будет так. Вкус горечи от поражений присутствует, но надо его забыть», — сказал Малых «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.