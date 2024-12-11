Губернатор Нижегородской области Никитин раскритиковал комментаторов за непрофессиональное отношение

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал выступление «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку! И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо)», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

24 ноября комментатор Роман Нагучев раскритиковал качество газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.