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Сегодня, 12:22

Губернатор Нижегородской области Никитин раскритиковал комментаторов за непрофессиональное отношение

Сергей Разин
корреспондент
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал выступление «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку! И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо)», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Давид Мелик-Гусейнов и&nbsp;Роман Нагучев . «Вероятно, Нагучев до сих пор живет временами ЧМ-2018, его репортаж вызвал недоумение». «Пари НН» ответил «Матч ТВ»

24 ноября комментатор Роман Нагучев раскритиковал качество газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: Телеграм-канал Игоря Никитина
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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