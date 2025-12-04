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Батраков — о российских стадионах: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков (справа) и Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы на премьере документального фильма о себе.

— Какому вратарю хотелось бы забить?

— Акинфееву не забивал еще, хотел бы забить.

— С каким тренером хотелось бы поработать?

— С Гвардиолой, Луисом Энрике.

— Какой матч запал вам в душу?

— «Локомотив» — «Спартак», 4:2.

— Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

— С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть.

— Какой стадион или город — самый атмосферный?

— Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

— Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

— Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков, — сказал Батраков.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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