Защитник «Оренбурга» Адамов: «Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о бывшем одноклубнике Зелимхане Бакаеве, который в настоящее время играет на правах аренды за «Аль-Вахда».

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него все хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.ru.

Адамов и Бакаев покинули «Зенит» на правах аренды. 24-летний Адамов выступает за «Оренбург» с лета 2023 года, на его счету 2 результативных передачи в 17 матчах. 27-летний Бакаев покинул Санкт-Петербург в сентябре 2023 года. В ОАЭ игрок провел 17 матчей, отметившись голом и результативной передачей.