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7 марта, 18:26

Защитник «Оренбурга» Адамов: «Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о бывшем одноклубнике Зелимхане Бакаеве, который в настоящее время играет на правах аренды за «Аль-Вахда».

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него все хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.ru.

Адамов и Бакаев покинули «Зенит» на правах аренды. 24-летний Адамов выступает за «Оренбург» с лета 2023 года, на его счету 2 результативных передачи в 17 матчах. 27-летний Бакаев покинул Санкт-Петербург в сентябре 2023 года. В ОАЭ игрок провел 17 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Адамов
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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