Барриос не хочет покидать «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба.

Ранее El Deportivo сообщил, что колумбиец собирается вернуться на родину. По информации источника, 31-летний футболист уже предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».

«Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать «Зенит» Продление контракта? У Вильмара еще 2 года. Но все возможно», — сказал Поссо «СЭ».

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 231 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Контракт Барриоса с питерским клубом рассчитан до лета 2027-го.