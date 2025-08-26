Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Барриос не хочет покидать «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба.

Ранее El Deportivo сообщил, что колумбиец собирается вернуться на родину. По информации источника, 31-летний футболист уже предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».

«Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать «Зенит» Продление контракта? У Вильмара еще 2 года. Но все возможно», — сказал Поссо «СЭ».

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 231 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Контракт Барриоса с питерским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» приобрел Самошникова, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вильмар Барриос
ФК Зенит
Читайте также
Силы ПВО сбили 5706 беспилотников в зоне СВО за неделю
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
Лавров и Мантуров проголосовали на выборах депутатов Госдумы
«Мне еще нужно попасть в состав». Овечкин оценил силу «Вашингтона» и надеется пошуметь в Кубке Стэнли
Актера из «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Крылья» — «Краснодар», «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев
ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
Казарцев в матче ЦСКА — «Акрон» ошибочно назначил пенальти в ворота тольяттинцев
Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч
«Локомотив» мощно стартовал. Но если не научится обыгрывать середняков — ничего не получится
В «Динамо» прокомментировали победу над «Пари НН»: «Надо улучшать текущий результат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Зените» отреагировали на попадание Сантоса в итоговый список сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»

РПЛ: даты и время начала матчей 30 и 31 августа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости