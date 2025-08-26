РПЛ: даты и время начала матчей 30 и 31 августа

Матчи 7-го тура РПЛ пройдут в субботу и воскресенье, 30 и 31 августа. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание РПЛ, 7-й тур

30 августа, суббота

14.00. «Оренбург» — «Рубин»

16.15. «Зенит» — «Пари НН»

18.30. «Спартак» — «Сочи»

20.45. «Ростов» — «Ахмат»

31 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» — «Балтика»

15.45. «Локомотив» — «Крылья Советов»

18.00. ЦСКА — «Краснодар»

20.30. «Динамо» Махачкала — «Динамо»

Следить за последними новостями, расписанием и результатами матчей можно на сайте «СЭ» — в матч-центре и ленте раздела РПЛ.

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