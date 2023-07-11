Масалитин прокомментировал переход Медины в «Спартак»
Ветеран ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход Хесуса Медины из состава армейцев в «Спартак».
«Человек захотел побольше заработать. Он говорил, что будет играть только в ЦСКА. Но тут предложили в два раза больше денег — человек забылся и побежал. Какое уважение может быть к нему? Никакого. Он не воспитанник ЦСКА. Раньше были шабашники, теперь гастарбайтеры. Такие люди не оставляли следы в ЦСКА и не оставят в «Спартаке». Будет предложение от «Зенита» — и туда убегут. Если бы на его месте был условный Игорь Акинфеев, это был бы нонсенс. А про этого гастарбайтера через полгода даже никто не вспомнит. Медина должен еще выдержать конкуренцию в «Спартаке». Сейчас сыграет пять-шесть игр и сдуется. Посмотрите по статистике: он пришел в ЦСКА с Карраскалем и Языджи. Сыграли пять игр при Березуцком и сдулись. То же самое было затем при Федотове. Он не хочет играть на позиции, на которую его ставили. Но вопрос: почему «Спартак», а не Европа, если ты действительно хочешь играть? Со спортивной стороны в этом переходе ничего нет. Человек просто клюнул на деньги», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.
Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -