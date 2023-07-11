Масалитин прокомментировал переход Медины в «Спартак»

Ветеран ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход Хесуса Медины из состава армейцев в «Спартак».

«Человек захотел побольше заработать. Он говорил, что будет играть только в ЦСКА. Но тут предложили в два раза больше денег — человек забылся и побежал. Какое уважение может быть к нему? Никакого. Он не воспитанник ЦСКА. Раньше были шабашники, теперь гастарбайтеры. Такие люди не оставляли следы в ЦСКА и не оставят в «Спартаке». Будет предложение от «Зенита» — и туда убегут. Если бы на его месте был условный Игорь Акинфеев, это был бы нонсенс. А про этого гастарбайтера через полгода даже никто не вспомнит. Медина должен еще выдержать конкуренцию в «Спартаке». Сейчас сыграет пять-шесть игр и сдуется. Посмотрите по статистике: он пришел в ЦСКА с Карраскалем и Языджи. Сыграли пять игр при Березуцком и сдулись. То же самое было затем при Федотове. Он не хочет играть на позиции, на которую его ставили. Но вопрос: почему «Спартак», а не Европа, если ты действительно хочешь играть? Со спортивной стороны в этом переходе ничего нет. Человек просто клюнул на деньги», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.