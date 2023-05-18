Барбоза назвал Семака, Личку и Абаскаля лучшими тренерами сезона

Португальский агент Паулу Барбоза назвал тройку лучших тренеров чемпионата России сезона-2022/23.

«Лучший тренер сезона в России, естественно, тот, кто выиграл чемпионат, — Семак. Но есть и другие специалисты, показавшие очень качественную работу, взять, к примеру, Марцела Личку в «Оренбурге». Есть вы спросите мою личную тройку, то первое место за Семаком, второе за Личкой, а на третьем месте — Абаскаль», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак», который возглавляет Гильермо Абаскаль, набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» под руководством Марцела Лички идет на 8-й строчке, имея в активе 39 очков.