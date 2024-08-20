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Сегодня, 09:15

Барбер рассказал, как ему помог Промес

Микеле Антонов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» рассказал о работе с экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом.

— Какой была первая встреча с Квинси?

— Он сразу сказал: «Бро, как дела!» Промес нереально позитивный, стрижка ему понравилась. Он прочувствовал мою энергетику, плюс я угадал с прической, попал под его настроение. После этого Квинси привел еще шестерых игроков. Ларссон, Понсе, Кофрие, Мартинс, Николсон, Классен — все стриглись у меня. Потом уже подтянулись Бальде, Тавареш и другие...

Помню, у Мозеса не хватало времени, он попросил меня приехать к нему в отель, чтобы я его постриг. Раньше, кстати, барберы всегда выезжали на дом, потом это стало менее распространенной практикой. Я один раз попробовал — понравилось. До сих пор многие футболисты зовут к себе в отели! Но когда есть время — сами приходят ко мне.

После «Спартака» рекомендации футболистов дошли до «Динамо» — приходили Норманн, Нгамале, Даса. Они все жили близко, так что было удобно.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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