Барбер рассказал, как ему помог Промес

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» рассказал о работе с экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом.

— Какой была первая встреча с Квинси?

— Он сразу сказал: «Бро, как дела!» Промес нереально позитивный, стрижка ему понравилась. Он прочувствовал мою энергетику, плюс я угадал с прической, попал под его настроение. После этого Квинси привел еще шестерых игроков. Ларссон, Понсе, Кофрие, Мартинс, Николсон, Классен — все стриглись у меня. Потом уже подтянулись Бальде, Тавареш и другие...

Помню, у Мозеса не хватало времени, он попросил меня приехать к нему в отель, чтобы я его постриг. Раньше, кстати, барберы всегда выезжали на дом, потом это стало менее распространенной практикой. Я один раз попробовал — понравилось. До сих пор многие футболисты зовут к себе в отели! Но когда есть время — сами приходят ко мне.

После «Спартака» рекомендации футболистов дошли до «Динамо» — приходили Норманн, Нгамале, Даса. Они все жили близко, так что было удобно.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к семи с половиной годам заключения по двум уголовным делам.