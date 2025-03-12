В «Динамо» ориентируются на восстановление Тюкавина через полгода

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о ходе восстановления нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

22-летний форвард получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта в «Динамо» сообщили, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

«С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», — цитирует Родионова ТАСС.

В текущем сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.