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Сегодня, 17:57

Гончаренко: «Важно, что большинство игроков «Урала» отработали полные сборы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче против «Зенита» (1:1).

«Для нас это большая пища для размышлений. В матче была хорошая интенсивность. Понятно, что «Зенит» раскручивает тебя на то, чтобы ты максимально интенсивно играл. Мы понимаем, где у нас уязвимые места в обороне, над чем надо поработать. Это и стандарты, быстрый выход из обороны», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Урала» оценил зимние сборы и прогресс команды.

«Мы планомерно готовим команду к возобновлению сезона. Мы ничего не форсируем. У нас достаточно длительный этап подготовки. Важно, что большинство игроков отработали полные сборы. Да, не удалось сохранить Газинского и Сиссе, у них повреждения. Но это часть футбола, от этого никуда не деться. У нас остается еще одна игра, в которой есть возможность получить игровое время футболистам, которые мало сыграли с «Зенитом», — отметил Гончаренко.

Заключительный товарищеский матч «Урал» проведет 18 февраля против клуба из Армении «Арарат-Армения».

ФК Урал
Виктор Гончаренко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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