Бабич ответил, кто из российских игроков «Спартака» может играть в Европе

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, кто из российских футболистов красно-белых мог бы играть в топовом европейском чемпионате.

«Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист», — приводит слова Бабича Sport24.

27-летний Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

5 ноября красно-белые сыграют с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.