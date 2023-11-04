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Сегодня, 18:05

Бабич ответил, кто из российских игроков «Спартака» может играть в Европе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, кто из российских футболистов красно-белых мог бы играть в топовом европейском чемпионате.

«Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист», — приводит слова Бабича Sport24.

27-летний Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

5 ноября красно-белые сыграют с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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