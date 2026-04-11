«Балтика» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ
«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.
У хозяев голы забили защитник Элдар Чивич и полузащитник Максим Петров. У гостей отличились нападающий Реналдо Сефас и хавбек Свен Карич.
8-я минута: Реналдо Сефас — 0:1
48-я минута: Элдар Чивич — 1:1
85-я минута: Максим Петров — 2:1
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3
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
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|0
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8
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9
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10
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|0
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13
|Акрон
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|0
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14
|Динамо Мх
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|0
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15
|Родина
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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