«Балтика» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

У хозяев голы забили защитник Элдар Чивич и полузащитник Максим Петров. У гостей отличились нападающий Реналдо Сефас и хавбек Свен Карич.

8-я минута: Реналдо Сефас — 0:1

48-я минута: Элдар Чивич — 1:1

85-я минута: Максим Петров — 2:1

90+1-я минута: Свен Карич — 2:2