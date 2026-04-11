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«Балтика» дома сыграла вничью с «Пари НН»

Сергей Ярошенко
Мингиян Бевеев и Олакунле Олусегун.
Фото ФК «Пари НН»

«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

У хозяев голы забили защитник Элдар Чивич на 48-й минуте со штрфаного и полузащитник Максим Петров с пенальти. У гостей отличились нападающий Реналдо Сефас (8-я минута) и хавбек Свен Карич (91-я).

На 36-й минуте форвард хозяев Брайан Хиль получил травму и был заменен на Дерика Ласерду.

«Балтика» с 44 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» с 21 очком — на 14-й строчке.

&laquo;Балтика&raquo; сыграла вничью с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; в&nbsp;матче 24-го тура РПЛ.«Балтика» упустила победу и потеряла Хиля. «Пари НН» сравнял счет в конце потрясающим ударом со штрафного
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:2
Пари Нижний Новгород
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«Балтика» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

Капитан «Ахмата» Садулаев пропустит матч со «Спартаком». Черчесов не предотвратил его дисквалификацию
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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