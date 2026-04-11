«Балтика» дома сыграла вничью с «Пари НН»

«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

У хозяев голы забили защитник Элдар Чивич на 48-й минуте со штрфаного и полузащитник Максим Петров с пенальти. У гостей отличились нападающий Реналдо Сефас (8-я минута) и хавбек Свен Карич (91-я).

На 36-й минуте форвард хозяев Брайан Хиль получил травму и был заменен на Дерика Ласерду.

«Балтика» с 44 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» с 21 очком — на 14-й строчке.