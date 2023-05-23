Бальде отреагировал на скандал с женой Икарди: «Полная чушь»

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал, который в феврале раздули зарубежные СМИ.

— Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует, — сказал Бальде.

По сообщениям различных источников, форвард «Галатасарая» Мауро Икарди подозревал свою жену Ванду Нару в измене с Бальде. Скандал затронул как семью Икарди, так и семью Бальде. А в соцсети «Спартака» даже пришли турекцие болельщики Икарди, чтобы в комментариях выразить поддержку своему кумиру.